İki resim arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 10 saniyede buluyor!

Hüseyin Topuz

Aynı iki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı bulmacalar sosyal medyanın en popüler ve dikkat çekici etkinliklerinden biridir.

Bu tür bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılmaktadır.

İnternette paylaşılan bir bulmacada kullanıcılardan aynı iki resim arasındaki farkları en kısa sürede bulmaları isteniyor.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 10 saniyeniz var. Bakalım siz bu iki resime bakınca aradaki farkları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 3 tane farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 10 saniyede farkediyor.

Dikkat sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim sunan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Peki siz iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Süre başladı...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti...

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;

İki resim arasındaki farklar kırmızı alanların arasında yer alıyor.