İkinci dalga geliyor! Tarih verildi: Bu son olacak…

Haber Merkezi

Türkiye, son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı.

Ancak hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kar yağışı yavaş yavaş sona eriyor.

Uzmanlar, Perşembe ve Cuma günü bazı illerde son kez kar yağışı görüleceğini duyurdu.

3 İL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Çarşamba ve Perşembe günü Rize, Artvin ve Ardahan çevresinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Bu gece 02:00'den sonra çarşamba ve perşembe sabah olmak üzere Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Altay Kar Fırtınası'ndan buralara güzel bir veda olacak. 20-30 cm ilave kar örtüsü oluşabilir” ifadelerine yer verdi.