İkinci el dükkanından aldı, servet değerinde çıktı! Antikacılar peşinde koşuyor

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Illinois, Evanston’da yaşayan antika uzmanı John Carcerano, sıradan bir ikinci el alışverişi sırasında hayatının keşfini yaptı.

Uzun süredir antika alım satımı yapan Carcerano, bir mağazada gözüne çarpan porselen tabağı sadece 4,99 dolara satın aldı.

Ancak bu basit görünen tabak, aslında 17. yüzyıldan kalma nadir bir Çin porseleni çıktı.

Hastalıktan iyileşirken sık sık ikinci el mağazalarına uğradığını belirten Carcerano, bu keşfin tamamen tesadüf olduğunu söylüyor.

DEĞERİ 6.000 DOLAR ÇIKTI

Carcerano, antika ve değerli eşyalar bulmak için zengin mahallelerdeki ikinci el dükkanlarını gezme stratejisiyle büyük bir keşfe imza attı.

Girdiği bir dükkanda, dikkatini çeken porselen bir parçayı satın aldı. Eve döndüğünde, nesnenin değerini anlamak için Google Lens uygulamasını kullandı.

“Bir Google Lens araması yaptım ve aynısının 4.400 dolara satıldığını gördüm ve beş dakika içinde elimde değerli bir şey olduğunu anladım. Son 50 yıllık müzayede tarihinde bunlardan sadece iki tanesi satılmıştı” diye konuştu.

Eseri değerlendiren Sotheby’s New York, Bonhams ve Freeman’s-Hindman müzayede evlerinin uzmanları, parçanın orijinal ve nadir olduğunu doğruladı.

Qing hanedanlığının Qianlong dönemine ait olduğu belirlenen bu porselen tepsi, antika pazarında 6.000 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

Kaynak: tekstlinq.nl