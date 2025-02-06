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Güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alan İlayda Alişan yer aldığı her yeni yapımda başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim dizisinde Gülayşe karakterine hayat veren Alişan, dizinin final yapmasının ardından uzun bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Yer aldığı yapımların yanı sıra sosyal medya hesabıyla da sık sık gündeme gelen Alişan, Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanan Piyasa dizisiyle el sıkıştı.

Şimdiye kadar yer aldığı projelerde hayat verdiği karakterler ile ilgi odağı olmayı başaran güzel oyuncu bu kez dizi için tesettüre girdi.

TESSTTÜRLÜ HALİ GÜNDEM OLDU!

Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın başrolü paylaştığı, kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı dizide bu kez rolü gereği tesettüre girdi gören güzel oyuncuyu tanıyamadı.

Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ise ilk fragmanı yayınlandı. Alişan'ın fragmandaki tesettürlü halleri ile sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.