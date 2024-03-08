Haberler



Bilgi



İlk ve son iftar saati 2024: Bu sene oruç en geç kaçta açılacak?

İlk ve son iftar saati 2024: Bu sene oruç en geç kaçta açılacak? Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müminler, 30 gün boyunca sahur ve iftar yapacak. 2024 yılında ilk ve son iftar saati saat kaça denk gelecek merak ediliyor. Bu kapsamda, "ilk oruç saat kaçta açılacak", "oruç en geç kaçta açılacak", "en erken ve en geç iftar saati" araştırılıyor.