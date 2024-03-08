İlk ve son iftar saati 2024: Bu sene oruç en geç kaçta açılacak?

On bir ayın sultanı Ramazan'da oruç tutan Müslümanlar, iftar sofralarına kavuşarak karnını doyuracak.
Dini duyguların hat safhada olduğu 30 gün boyunca akşam ezanı dört gözle beklenecek.
Her ilde farklı dakikalarda açılacak olan iftar için en erken ve en geç saatler merak ediliyor.
İlk iftar 11 Mart Pazartesi günü, son iftar ise 9 Nisan Salı günü yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı, imsakiye ile ezan vakitlerini yayınladı.
Bu sene en erken iftar saat kaçta, en son oruç kaçta açılacak, son iftar saat kaçta gibi detaylar araştırılıyor.
İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer iller için iftar vakitleri...
İlk ve son iftar saatleri 2024
İstanbul'da ilk oruç saat 19.13'te açılacak, son iftar ise 19.44'te yapılacak.
Ankara'da ilk oruç saat 18.58'de, son oruç ise 19.28'de açılacak.
İzmir'de ilk iftar saat 19.21'de, son iftar ise 19.49'da olacak.