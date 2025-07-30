İllüzyon testi: 5 saniyeniz var! Hipnotize olmadan gizli hayvanı bulun...

Bugünkü optik illüzyonda, zekice tasarlanmış bir şekil ve algı var ve bu 3 boyutlu optik illüzyonda gizli bir hayvan var.

Geometrik bir optik illüzyon gibi görünüyor. Bu, özellikle radyal veya "hipnotik" bir optik illüzyon.

Peki, 20/20 görüşle 140+ IQ seviyesine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Öyleyse, bu geometrik optik illüzyonda hangi hayvanın gizli olduğunu sadece 5 saniyede öğrenin!

Mücadeleye başlamadan önce görsele kısaca bir göz atalım.

Bu görsel, benzersiz bir görsel hayvanın gizlendiği eğlenceli bir görsel ipucu görevi görüyor.

Bugünkü optik illüzyon mücadelesinde, algınızı test edeceksiniz.

İlk bakışta, bu optik illüzyon görüntüsünde, üç kanatlı bir pervaneyi veya stilize bir yıldız işaretini andıran, üç yönlü dönen bir desenin merkezi gibi görünüyor; çizgiler birleşip içe doğru kıvrılarak bir odak noktası oluşturuyor.

Görüntü tamamen durağan olmasına rağmen, merkezden dışarı doğru nabız atıyor, dönüyor veya hareket ediyor gibi görünüyor; çizgilerin kalınlığı ve eğriliği, üç boyutluluk yanılsamasına katkıda bulunuyor.

Zorlu görev, bu geometrik optik illüzyonda hangi hayvanın saklı olduğunu bulmak.

Evet, görsele dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman doluyor...

3...2...1...

Peki, bu geometrik optik illüzyon mücadelesinde hangi hayvanın gizli olduğunu merak ediyor musunuz? Tamam, önce görsele dikkatlice bakın.

Bu bir mangusta hayvanı; bu geometrik optik illüzyondaki gizli hayvan bu.