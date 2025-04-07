İmam maaşları 2025: Sözleşmeli ve kadrolu imam, müezzin, emekli imam maaşları…

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İmamlık, hem kutsal bir görev hem de devlet kadrolarında yer alan bir meslek grubu olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise imam maaşlarının ne kadar olduğu geliyor.

Özellikle 2025 yılı itibarıyla yapılan zamlar sonrası imamların maaşları merak konusu oldu.

İmam maaşları kıdem ve dereceye bağlı olarak değişebiliyor. İşte 2025 yılı imam maaşları:

2025 YILI İMAM MAAŞLARI

En yüksek imam maaşı: 50.000 - 52.000 TL

En düşük imam maaşı: 42.000 TL

Müezzin maaşı: 42.000 TL

Sözleşmeli imam maaşı: Kadrolu imamlarla aynı maaşı alsalar da vergi dilimi nedeniyle yıl ortasında maaşlarda düşüşler yaşanabiliyor.

Emekli imam maaşı: 20.000 - 22.000 TL