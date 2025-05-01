'İmha edin' uyarısı yapıldı: Ekmekler raflardan kalıyor! 818 kasa ekmeğin içinden çıkan şoke etti

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ABD merkezli süpermarket zinciri Giant Eagle satışı yapılan ekmeklerin içinden çıkan şaşkına çevirdi. 7-12 Nisan tarihleri arasında üretilen ekmekler hakkında toplatılma kararı alındı.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda ikinci sınıf geri çağırma kapsamına eklenen ekmeklerin içerisinde cam bulunma tehlikesine karşın tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

Söz konusu geri çağırmanın ise, Pensilvanya, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde satışta olan, Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ve Çok Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini kapsadığı belirtildi.

İMHA EDİN UYARISI YAPILDI

Söz konusu ekmeklerin tüketildiğinde boğazı ve sindirim sistemini kesebilme riski olduğundan dolayı imha edilmesi gerektiği vurgulandı.

Geri çağrılan ekmeklerin Maryland merkezli Upper Crust Bakery tarafından üretiliyor. Firma, 12 Nisan'da 818 kasalık bir geri çağırma başlattı. Bu kapsamda:

699 adet 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Ekmek,

89 kutu 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls,

30 kutu 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmek geri çağrıldı.

Tüketicilerin dikkat etmesi gereken ürün numaraları:

63909500326

22765200000

21762500000

Ürün numaralarının yanı sıra şu parti numaraları ve paket kodlarına da dikkat edilmesi gerekiyor:

Ancient Grains Hoagie Rolls ve Multigrain Sourdough: Lot #90

Whole Grain Multigrain: Lot #92

Paketleme kodları: "CP45" (Ancient Grains Hoagie), "CP12" (Çok Tahıllı ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı Ekmekler)