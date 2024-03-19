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İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı: Azem silahını aldı! Bir hapis şoku daha...

İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı: Azem silahını aldı! Bir hapis şoku daha... Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri'nden beklenen fragman geldi. Cihan'ın başının belada olduğunu öğrenen Azem, silaha sarılıyor. Yine hapse girecek mi? İşte İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı...