Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, her Perşembe akşamı ekranlara gelerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi deneyimli isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, son bölümle bir kez daha büyüledi.
Heyecanla beklenen yeni bölüm için ikinci fragman da yayınlandı ve izleyicileri meraklandırdı. Bakalım yeni bölümde neler olacak.
Azem hapse girecek mi?
Oğlu Cihan'la arayı düzelten Azem, oğlunu da alıp karısının mezarına gidiyor. Cihan, annesinin gerçek katilini burada öğrenecek mi?
Cihan'ın başı belada. Bunu duyan Azem, eline silah alıp çıkıyor. Azem başını belaya sokacak mı?
Öte yandan Azem'e ilgi duyan Piraye, Azem ve Dilber'in fotoğraflarını görüyor. Aşk başlamadan bitecek.
İşte İnci Taneleri 9. bölüm fragmanı...