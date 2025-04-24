iOS ve Android için ücretsiz deprem uygulamaları 2025

Yağmur Uçar

Deprem, hazırlık ve hızlı hareket etme gerektiren bir doğal afettir.

Günümüzde bazı mobil uygulamalar, sadece anlık depremleri takip etmenin ötesinde, aynı zamanda afet öncesi ve sonrasında hayati bilgiler sunar.

Deprem anında ve sonrasında hayati öneme sahip bilgilere hızlı bir şekilde erişmek, doğru önlemleri almak ve sevdiklerinle iletişimde kalabilmek için çeşitli mobil uygulamalar oldukça faydalıdır.

Hem iPhone (iOS) hem de Android cihazlar için mevcut olan, ücretsiz ve kullanışlı deprem uygulamaları sizler için derledik.

AFAD ACİL ÇAĞRI

AFAD tarafından sağlanan bu uygulama, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak bildirir ve afet anında kullanıcılara en doğru bilgiyi sunar.

AKUT GÜVENDEYİM

AKUT Güvendeyim uygulaması deprem gibi doğal afet durumlarında sizlerin bilgilerini kısa mesaj ile önceden belirlediğiniz kişilere gönderiyor ve güvende olduğunuzu bildiriyor.

DEPREM BİLGİ VE ERKEN UYARI (DERE)

Bu uygulama, Türkiye'nin deprem tehlikelerini ve olası riskleri kullanıcılarına aktarmayı amaçlayan bir bilgi ve uyarı platformudur. Kullanıcılar, DEPREM öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilere de erişebilirler.

MYSHAKE

California Üniversitesi tarafından geliştirilen bu uygulama, yerel ivmeölçerleri kullanarak, kullanıcının bulunduğu bölgede deprem olup olmadığını anlık olarak algılar ve uyarılar gönderir.

QUAKE ALERT

Bu uygulama, özellikle Amerika ve Japonya gibi deprem kuşağındaki bölgelerde oldukça popülerdir. Uygulama, kullanıcıyı yaklaşan büyük depremler konusunda uyaran bir erken uyarı sistemine sahiptir.

SHAKE ALERT

Deprem anında cihazın algıladığı şiddeti ölçen ve kullanıcıya uyarı gönderen bir uygulamadır. Ayrıca, deprem verilerini toplar ve analiz ederek doğru uyarılar sağlamayı hedefler.

WHISTLE

Depremde enkaz altında ses duyurmak için düdük sesi, kedi sesi vb çalmaya yarar.