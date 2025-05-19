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iPhone pil değişim ücreti 2025: İşte güncel fiyatlar

iPhone pil değişim ücreti 2025: İşte güncel fiyatlar iPhone kullanıcıları için en çok merak edilen konulardan biri olan pil değişim ücretleri. Peki, 2025 yılı pil değişim ücretleri ne kadar oldu? İşte iPhone SE, iPhone 14, 15, 16 Pro ve Pro Max batarya ücretleri…