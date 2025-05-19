iPhone pil değişim ücreti 2025: İşte güncel fiyatlar

Haber Merkezi
iPhone’larda zamanla yaşanan pil sağlığı kaybı, günlük kullanımda şarjın çabuk bitmesine ve cihazın yavaşlamasına yol açıyor.
Bu gibi durumlarda pil değişimi, iPhone’unuzu ilk günkü performansına kavuşturmanın en etkili yollarından biri.
Peki, Apple Türkiye’de iPhone pil değişim ücretleri ne kadar oldu? 2025 yılı itibarıyla geçerli olan güncel fiyat listesini sizler için derledik.
IPHONE PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
iPhone SE, 7, 8, X serisi: 2.959 TL
iPhone 11,12,13 serisi: 3.829 TL
iPhone 14,15 serisi: 4.259 TL
iPhone 16, 16e, 16 Plus: 4.259 TL
iPhone 16 Pro ve Pro Max: 5.159 TL