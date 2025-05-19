Haber Merkezi

İnsan beyni inanılmaz derecede hızlı çalışsa da, yoğun ve tekrar eden desenler karşısında algısal hatalara açık hale gelebiliyor.

Bu da optik illüzyonları hem eğlenceli hem de kafa karıştırıcı hale getiriyor.

Beyninizi yanıltabilecek bu görsel oyun, gözlem gücünüzü ve dikkat seviyenizi ölçmek için tasarlandı.

Görselde ilk bakışta sadece 10 rakamlarının tekrarlandığı bir desen göreceksiniz.

Ancak dikkatli bakarsanız, araya gizlenmiş tek bir farklı sayı olduğunu fark edeceksiniz.

Bu gizli sayıyı sadece 3 saniye içinde bulmanız gerekiyor.

Yukarıdaki resimde 10 sayılarının olduğu bir sahne yer alıyor. Ancak aralarında bir adet 01 sayısı gizli.

Göreviniz 3 saniyede 01 sayısını bulmak.

Bazen en küçük ayrıntılar tam görünürde gizlenebilir! Resmi yakınlaştırın ve bulmaya çalışın.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: