IQ Testi: Dahilerin Sadece %3'ü Bu Matematik Bulmacasını Çözebiliyor

IQ testleri, okuyuculara resimli bulmacalar veya matematik problemleri şeklinde problemler sunar ve okuyucunun belirli bir süre içinde çözümü bulması gerekir. Bu basit bulmaca oyunları beyni keskinleştirir.

Bu bulmacalar, beyin için etkili bir egzersiz sağlayarak mantıksal düşünme, örüntü tanıma, hafıza ve analitik düşünme gibi zihinsel işlevleri geliştirir. Bu bulmacaları çözmek, kişinin üstün problem çözme becerilerine sahip keskin bir beyin geliştirmesine yardımcı olur.

Kendinizi bir dahi mi sanıyorsunuz? Yüksek IQ'lu dahilerin sadece %3'ü bu matematik bulmacasını 7 saniyede çözebilir. Bu mükemmel zeka testiyle zekanızı ve eleştirel düşünme becerilerinizi hemen test edin!

İnternette fırtına gibi esen bu viral matematik problemi, analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi test edecek. Bulmaca çözücüler bu zorlu matematik problemini çözmekte zorlanıyor.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve deseni dikkatlice inceleyin.

Son değeri buldunuz mu?

Acele edin, zaman daralıyor.

Geriye sadece birkaç saniye kaldı.

Ve...

Artık zaman sınırı doldu!

Matematik bulmacasını başarıyla çözdün mü?

Matematik bulmacasını verilen süre içerisinde çözen okuyucularımızı tebrik ederiz.

Siz gezegenimizin en zeki insanlarından birisiniz.

Matematik bulmacasını çözemeyenlerin hız ve doğruluklarını geliştirmek için bu tür zorlukları düzenli olarak uygulamaları gerekir.

Şimdi aşağıda verilen çözüme bir göz atın.

Resimde şunu görebiliyoruz:

6 6 6 6 = 24

2 2 2 2 = 00

4 4 4 4 = 08

8 8 8 8 = ??

Matematik probleminin son adımı eksik değeri bulmaktır.

Sonuç elde etmek için aşağıdaki yol izlenir.

(6 * 6) - (6 + 6) = 24

Benzer şekilde,

(2 * 2) - (2 + 2) = 0

Şimdi aynı örüntüyü son adıma uygularsak aşağıdaki değeri elde ederiz:

(8 * 8) - (8 + 8) = 48