IQ Testi: F’lerin arasındaki E harfini 5 saniyede bulan, dahi çıkıyor

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Görsel illüzyonlar, algımızı ve dikkatimizi sınayan en eğlenceli zihin egzersizlerinden biridir.

Beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğine dair ipuçları veren bu şaşırtıcı görüntüler, aynı zamanda görsel hafızayı ve zekayı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Bu meydan okuma oldukça basit gibi görünse de dikkat isteyen bir görev sunuyor.

F harflerinin arasında ustalıkla gizlenen E harfini sadece 5 saniyede bulabilecek misiniz?

Yukarıda paylaşılan görselde F harflerinden oluşan bir resim sunuluyor. Sadece 1 tanesi diğerlerinden farklı.

F’lerin arasındaki E harfini 5 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Belirilen süre içinde bulanların zekası oldukça kuvvetli.

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: