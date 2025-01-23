IQ testi: Hangi bardakta daha fazla su var? Dahiler bile çözemiyor...

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Beyin için en iyi egzersizlerden biri olan zeka bulmacaları, hem eğlendiriyor hem de geliştiriyor.

Eleştirel düşünme yeteneğinizi güçlendiren bu bulmacalar, düzenli çözümle problem çözme hızınızı artırabilir.

Beyin kapasitenizi test etmek istiyorsanız, bu eğlenceli zeka bulmacalarını hemen denemelisiniz.

Resimdeki bardaklardan hangisinde daha fazla su var?

Bu zeka bulmacası mücadelesinde, A, B, C ve D etiketleri olan dört bardak su var.

Hangi bardağın daha fazla su aldığını 5 saniye içinde bulabilir misiniz?

Bulmacayı başarıyla tamamladıysanız tebrikler!

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: