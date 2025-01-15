IQ Testi: Kaç yumurta kaldı? Sadece dahiler 8 saniyede çözebiliyor

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Zeka oyunları, sadece vakit geçirmek için değil, aynı zamanda zihinsel gelişimi desteklemek için de harika bir araçtır.

Bu oyunlar, IQ seviyenizi artırmanın yanı sıra gözlem yeteneğinizi geliştirir ve mantıksal düşünme becerilerinizi güçlendirir. Ayrıca, baskı altında hızlı ve doğru kararlar almanızı sağlar.

Bugünün zeka meydan okuması, tam da bu becerileri test etmeye yönelik hazırlanmış bir IQ bilmecesiyle karşımıza çıkıyor.

2 yumurtayı kırıyorsunuz, 2 yumurtayı kızartıyorsunuz ve 2 yumurtayı yiyorsunuz. Peki, sepette kaç yumurta kaldı?

Eğer bu soruyu hızlıca ve doğru bir şekilde çözebilirseniz, zekanızın keskinliğini ve problem çözme yeteneğinizin gücünü kanıtlamış oluyorsunuz.

Cevap: Sepette 4 yumurta kaldı.

2 yumurtayı kırıyorsunuz, yani sepetten 2 yumurta çıkarıyorsunuz.

Kırılıp kızartılıp yenen iki yumurta aynı olduğu için sadece o ikisi gitti.

Bilmecede daha fazla yumurta çıkarılması gerektiği belirtilmediği için kalan 4 yumurta sepette kalır.