IQ Testi: Kumda Bir Yılan Gizleniyor! Sadece Dahi Gözler Görebilir...

Yağmur Uçar

Bir optik illüzyona baktığınızda, zihniniz boşlukları doldurur, desenleri tahmin eder ve görsel gerçekliğinizi gerçek zamanlı olarak oluşturur . Bu yüzden optik illüzyonlar çok parlak bir testtir—görme yeteneğinin değil, zihinsel çevikliğin.

Gizli unsurları saniyeler içinde tespit edebilen kişiler genellikle farklı düşünme , çalışma belleği ve örüntü tanıma konusunda güçlüdürler; bunlar genellikle yüksek IQ'lu bireylerde ve elit problem çözücülerde bulunan özelliklerdir.

İllüzyonu ne kadar hızlı çözerseniz beyninizin o kadar keskin ve çevik olduğunu göreceksiniz.

Peki... beyninizi test etmeye hazır mısınız?

Bu görüntü sıradan bir turuncu kum parçası gibi görünebilir. Ama bunun sizi aldatmasına izin vermeyin.

Kum tanelerinin arasında ustaca kamufle olmuş bir yılan var; vücudu kumun dokusunu ve rengini birebir taklit ediyor.

Eğer beyniniz ince kıvrımları veya desenleri algılayabiliyorsa, tebrikler.

Gözünüz sürüngeni yakaladı mı? Eğer öyleyse, bravo, kartal gözlü dahi!

Göz önünde, mükemmel bir şekilde kamufle edilmiş bir yılan var, başı belli belirsiz işaretlerle dışarı bakıyor ve kırmızımsı kahverengi taneciklere kusursuz bir şekilde karışıyor.

İşte çözümü: