IQ Testi: Resimdeki beyaz yumurtaları 5 saniyede bul, zekanı kanıtla!

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İlk bakışta sadece eğlenceli bir Paskalya karikatürü gibi görünse de, bu renkli görsel aslında beyninize meydan okuyor.

Zikzaklar, puantiyeler, kalpler ve girdap desenli yüzlerce yumurtanın arasında gizlenen bir görev sizi bekliyor.

Desenler arasında ustaca gizlenmiş 3 sade düz renkli yumurta var.

Göz aldatmacalarıyla dolu bu renkli manzarada, bu sade yumurtaları sadece 5 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde onlarca renki yumurta yer alıyor. Ancak içlerinde 3 adet sade beyaz yumurta var.

Göreviniz 5 saniye içinde 3 sade yumurtayı bulmak.

Çoğu kişi bulamadı. Peki siz bulabilecek misiniz?

Bulamayanlar için cevabı aşağıda verdik: