IQ testi: Sherlock gibi düşünün, gizlenen kadını görün...

Yağmur Uçar

Optik illüzyon görüntüleri görsel sistemle oyunlar oynar, aslında orada olmayan şeyleri görmemize veya gözlemlediklerimizi yanlış yorumlamamıza neden olur.

Birçok optik illüzyon görüntüsü, nesneleri, renkleri vb. harmanlayarak tasarlanmıştır. Bu öğeler aldatıcı etkiler yaratmak için stratejik olarak düzenlenir, gizli ayrıntıların görünmesini veya kaybolmasını sağlar.

Antik çağlarda, bu tür illüzyonlar genellikle büyücülüğe, ruhlara veya doğaüstü güçlere atfedilirdi. Ancak bilim insanları daha sonra bu numaraların sadece beynimizin görsel bilgileri nasıl işlediğinin bir sonucu olduğunu keşfettiler.

Bugün, flamingoların arasında saklanan bir kızı 9 saniyede bulmanız gereken harika bir optik illüzyon meydan okuması sunuyoruz.

Bu optik illüzyon bulmacasıyla görsel becerilerinizi hemen test edin!

Kaynak: Brightside

Yukarıda paylaşılan bu görselde bir grup flamingo görülüyor. Flamingo grubunun içinde saklanan bir kız var. Kızı 9 saniyede bulabilir misin?

Zamanın şimdi başlıyor!

Uzmanlar, optik illüzyon bulmacalarını çözebilen kişilerin mükemmel gözlem becerilerine sahip olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, optik illüzyonların bilişsel yetenekleri keskinleştirdiğini ve böylece yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi önlediğini öne sürüyorlar.

Gizli kızı buldun mu?

Resmin her yerini dikkatlice inceleyin; kız resmin bir yerinde saklanıyor.

Flamingoların arasında saklı kızı gördünüz mü?

Ve...

Zaman doldu!

Kaçınız 9 saniyede gizli kızı buldu?

Flamingoların arasında kızı belirlenen zaman dilimi içerisinde bulan olağanüstü zeki okuyucularımızı tebrik ediyoruz.