İş Bankası promosyonları yükseltti: Emeklinin yüzü Mayıs’ta gülecek

Haber Merkezi

Türkiye İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik dev bir promosyon kampanyasını hayata geçirdi.

Banka, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren SGK emeklilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 6.000 TL değerinde MaxiPuan sunarak toplamda 21.000 TL’ye ulaşan bir destek sağlıyor.

Yeni kampanya kapsamında, emeklilerin alacağı promosyon tutarları maaş aralığına göre şöyle belirlendi:

10.000 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara: 6.250 TL nakit promosyon

10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL nakit promosyon

15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL nakit promosyon

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL nakit promosyon

31 MAYIS'A KADAR GEÇERLİ

5-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, yalnızca nakit promosyon değil, birçok ek kazanç fırsatından da yararlanabiliyor.

İlk 3 fatura talimatına 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan, kampanya süresince açılan yeni kredi kartlarıyla yapılan tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde 5.000 TL’ye varan MaxiPuan kazanıyor.

Bu fırsatların toplamı, 21.000 TL’ye kadar ulaşan promosyon desteği anlamına geliyor.

Ayrıca kampanyaya katılan emekliler, Maximum Kart ve ek kartlar için yıllık kart ücreti ödemezken, İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi üzerinden ücretsiz EFT ve havale yapabiliyor.

Farklı banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekme imkanına sahip oluyor.