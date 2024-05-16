İshal ve kabızlık için hangi doktora gidilir? İshal ve kabızlığa hangi bölüm bakar? İshal ve kabızlık şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte ishal ve kabızlık için randevu almanız gereken bölüm...

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İshal ve kabızlık vücudun sindirim sistemiyle ilgili iki farklı sindirim problemidir.

İshal genellikle sıvı dışkıyla birlikte sık dışkılama olarak tanımlanırken, kabızlık ise dışkılama sürecinin zorluğu veya nadir olması olarak tanımlanır.

İshal ve kabızlık birbirine zıt semptomlardır ve farklı nedenlerden kaynaklanabilirler. İshal genellikle enfeksiyonlar (virüsler, bakteriler, parazitler), gıda zehirlenmesi, yetersiz sindirim, bağırsak irritasyonu veya inflamasyon gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Kabızlık ise lif eksikliği, yetersiz su tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler veya bağırsak hareketlerini yavaşlatan diğer sağlık sorunları gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

İshal veya kabızlık yaşayan biriyseniz, uzun süre devam eden veya şiddetli semptomlarınız varsa bir doktora danışmanız önemlidir.

İshal ve kabızlık şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, ishal ve kabızlık şikayeti için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...

İshal ve kabızlık için hangi bölüme gidilmeli?

Eğer ishal ve kabızlık şikayetlerindenden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Dahiliye (İç Hastalıkları) bölümünden randevu almanız gerekiyor.