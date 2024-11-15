Isıtma işini BİM’e bırakın: Petek üstü ısı yönlendiricisi geliyor! BİM 22 Kasım Aktüel Katalog

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Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan BİM, 22 Kasım Cuma günü için hazırladığı yeni aktüel kataloğuyla yine göz dolduruyor.

Bu hafta, evinizi daha rahat, keyifli ve modern hale getirecek pek çok ürün raflarda yerini alacak. Listede neler mi var?

Şarjlı süpürge ve dikey ısıtıcı gibi günlük hayatı kolaylaştıracak ürünlerin yanı sıra, saç düzleştirici, makyaj fırça seti, yüz temizleme fırçası ve göz altı masaj aleti gibi kişisel bakım ürünleri de dikkat çekiyor.

Ayrıca filtre kahve makinesi, siyah nokta temizleyici ve petek üstü ısı yönlendirici gibi farklı ihtiyaçlara hitap eden ürünler de uygun fiyatlarla sunuluyor.

22 Kasım’da sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler için en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!

BİM 22 Kasım indirim kataloğu: