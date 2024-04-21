Islak mendillerde kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz! Meğer o tehlikeyle karşı karşıya… Kullanım pratikliği nedeniyle hemen herkes tarafından kullanılan ıslak mendiller kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz. Ellerinizi bırakın masaya bile sürmeseniz yeri. İşte, ıslak mendillerdeki o tehlike…

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Çoğu kişinin çantasında bulundurduğu günlük hayatta birçok alanda pratiklik sağlayan ıslak mendiller, aslında sağlık açısından ciddi riskler ile karşı karşıya kalmamıza sebep oluyor olabilir.

Özellikle de son yıllarda gitgide popülerlik kazanan bu ürünler, içerdikleri kimyasallar nedeniyle cilt sağlığını tehdit ediyor.

Bu ürünler çeşitli kimyasalların birleşimi sonucunda ortaya çıktığından ellerimizi ve hatta yüzümüzü silmek için yanlış alternatifler arasında yer alıyor.

Pratikliği sebebiyle hayatımızın her alanında elimizin altında bulundurduğumuz ıslak mendiller cilt sağlığımızı tehdit eden başlıca unsurlar arasında.

Ellerinizi bırakın masaya bile sürmeyin…

Islak mendillerin içerdiği kimyasal maddeler sebebiyle vücut için zararlı olduğu neredeyse herkes tarafından biliniyor. Kullanılan bölgede tahrişe neden olabileceği gibi, çatlak olan bölgelerde deri altına sızarak alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.

Ayrıca, ıslak mendillerin içeriğindeki kimyasalların ayakkabı veya ahşap yüzeylerin renklerinin atmasına neden olabileceği de biliniyor.

Özellikle bebek sahibi olan çoğu annenin kullandığı bu pratik ürünler bebeklerin son derece hassas olan ciltlerinde ortaya çıkan, tahriş ve pişik gibi sorunlarını artırabileceği belirtiliyor. Bu nedenle uzmanlar, bebeklerin altını temizlerken kaynatılmış ve soğutulmuş suya batırılmış pamuk kullanılması öneriliyor.

Aslında cilt üzerinde bu denli risklere neden olabilecek ıslak mendillerin kullanımının azaltılması cildin kimyasal ürünlerle teması yüzünden meydana gelebilecek alerjik reaksiyonların veya farklı cilt sorunlarının ortadan kalkmasında önemli bir adım olacak.