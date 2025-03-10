İsot ve pul biber arasındaki farklar nelerdir? İşte yanıtı...

Hüseyin Topuz

Acı severlerin mutfağında vazgeçilmez bir yere sahip olan biber çeşitleri, farklı işlenme yöntemleriyle benzersiz tatlar sunar.

Türk mutfağında en çok kullanılan baharatlardan biri olan pul biber, parlak kırmızı rengi ve keskin acılığıyla bilinirken, Şanlıurfa'ya özgü isot biberi özel kurutma tekniği sayesinde kendine has koyu rengi ve aromatik lezzetiyle dikkat çeker.

Bu iki lezzet arasındaki temel ayrımları ve hangi yemeklerde daha çok tercih edildiklerini sizler için derledik.

İşte, isot ve pul biber arasındaki farklar...

Üretim Süreci ve Kurutma Şekli

İsot: Şanlıurfa'ya özgü bir biber çeşididir. Güneşte kurutulurken üzeri örtülerek terletilir, bu sayede rengi koyu kahverengi veya siyaha döner. Kurutma sürecinde zaman zaman tuz ve yağ eklenerek lezzeti artırılır.

Pul Biber: Kırmızı biberler güneşte kurutulduktan sonra öğütülerek pul haline getirilir. Daha çok parlak kırmızı renkte olur ve genellikle ekstra işlem görmez.

Renk

İsot: Siyahımsı koyu kırmızı veya kahverengi tonlarındadır.

Pul Biber: Canlı kırmızı renkte olur.

Tat ve Acılık

İsot: Daha tatlımsı ve hafif isli bir aromaya sahiptir. Acılığı dengeli ve yavaş yavaş hissedilir.

Pul Biber: Daha keskin ve doğrudan hissedilen bir acılığı vardır.

Kullanım Alanları

İsot: Özellikle Şanlıurfa mutfağında çiğ köfte, kebaplar ve çeşitli yemeklerde kullanılır.

Pul Biber: Türkiye’nin her yerinde çorbalara, et yemeklerine, soslara ve kahvaltılarda yumurtaya eklenir.

Özetle, isot özel bir kurutma yöntemiyle üretilir, daha koyu renklidir ve daha aromatik bir tada sahiptir, pul biber ise daha keskin acı tadı ve kırmızı rengiyle bilinir.