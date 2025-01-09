İstabullular dikkat! O duraklarda metro seferleri yapılmayacak

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M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı üzerindeki Otogar İstasyonu’nda yapılacak viyadük düzenleme çalışması nedeniyle seferlerde değişikliğe gidildi.

Yapılacak olan viyadük çalışması ile ilgili olarak İBB’den yapılan duyuruya göre Metro hattının sefer planlamasında değişiklik yaşanacağı paylaşıldı.

Bir ay süreceği belirtilen çalışmalar nedeniyle belirli duraklarda yapılmayacak olan metro seferleri için ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenleneceği paylaşıldı.

O DURAKLAR ÇALIŞMAYACAK

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hafta sonu geceleri gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmaların gerçekleştiği o duraklarda metro seferleri yapılamayacak.

Söz konusu çalışmalar nedeniyle Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında gerçekleşecek olan metro seferleri, 11 Ocak Cumartesi 22.30’dan, 13 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar, 25 Ocak Cumartesi 22.30’dan, 27 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar, 8 Şubat Cumartesi 22.30’dan, 10 Şubat Pazartesi 06.00’ya kadar hizmet dışı kalacak.

Ayrıca, Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti sunulamayacak.

04.30’DA BAŞLAYACAK 06.00’DA BİTECEK

Çalışmalar ise, cumartesi geceleri saat 22.30’da başlayacak ve pazartesi sabahı 04.30’da sona erecek. 04.30-06.00 saatleri arasında kataner ve ray hattı kontrolleri yapılacak, herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda rutin metro seferleri devam edecek.