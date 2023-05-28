İSTANBUL AÇILDI! 28 Mayıs İstanbul Avrupa-Anadolu Seçim Sonuçları 2023; İşte oy oranları... 28 Mayıs 2.tur seçimlerinde gözler İstanbul Avrupa-Anadolu Yakası seçim sonuçlarında...İşte açılan sandık sayısı ve oy oranları!

Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı merakla bekleniyor...

28 Mayıs Pazar günü, milyonlar sandıkta seçimini yaptı; gözler seçim sonuçlarına çevrildi.

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun rekabeti, sonuçlanıyor.

Megakentte sandıklar açılmaya başladı, sonuçlar netleşiyor.

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ilçelere göre oy oranı ve açılan sandık yüzdesi merak konusu.

Yüksek Seçim Kurulu, 18.15 itibarıyla yayın yasağını kaldırdı.

İstanbul'da Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda oy sonuçları araştırılıyor.

Peki, İstanbul'da kim önde, kim kazandı? İşte İstanbul 2.turda ilk sonuçlar...

İstanbul 28 Mayıs seçim sonuçları

Ülke genelinde sandıkların yaklaşık yüzde 70'i açıldı. Buna göre İstanbul'da sonuçlar şu şekilde;