İstanbul kurban kesim yerleri 2025: İşte ilçe ilçe kurban kesim noktaları

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Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul’daki vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri kurban kesim alanları oldu.

Bayram hazırlıklarını sürdüren İstanbullular, kurbanlarını hem dini kurallara uygun hem de hijyenik ve güvenli ortamlarda kestirmek için belirlenen resmi kesim yerlerini araştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilçe belediyeleri, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de İstanbul genelinde kurban kesim alanlarını belirledi.

Söz konusu alanlar, çevre sağlığı, güvenlik, altyapı ve hayvan refahı kriterlerine göre düzenlenmiş durumda.

İşte ilçe ilçe kurban kesim noktaları:

İSTANBUL KURBAN KESİM YERLERİ