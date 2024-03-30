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İstanbul ve İzmir büyük felakete hazırlansın! Tarih tekrarlanıyor: Göz gözü görmeyecek

İstanbul ve İzmir büyük felakete hazırlansın! Tarih tekrarlanıyor: Göz gözü görmeyecek Türkiye'de bahar havası etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar yeni bir tarih vererek uyardı. Özellikle İstanbul ve İzmir, büyük felakete hazırlıklı olsun. Tüm ilçeleri etkisi altına alacak.