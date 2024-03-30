İstanbul ve İzmir büyük felakete hazırlansın! Tarih tekrarlanıyor: Göz gözü görmeyecek

ensonhaber.com
Türkiye'de bahar mevsimiyle birlikte sıcaklıklar yavaş yavaş yükselmeye başladı. Ancak, bu sevincin yerini endişeye bırakması gerekebilir.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde özellikle İstanbul ve İzmir'de yeni bir hava olayının yaşanabileceği konusunda uyarıyor.
Ani bir şekilde yurdumuza giriş yapacak olan bu hava olayı, tüm ilçeleri etkisi altına alacak.
O tarihte geri geliyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Pazartesi günü Afrika üzerinden yeni bir toz kütlesinin geleceğini duyurdu.
Paylaşımında, "Tahminlere göre Pazartesi günü Afrika üzerinden yeni bir toz kütlesi yurdumuza hamle yapacak. Özellikle İzmir ve İstanbul hattı tozdan etkilenecek..." ifadelerine yer verdi.