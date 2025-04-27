Yağmur Uçar

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında devam eden artçı sarsıntılar İstanbul'u korkuttu.

Beklenen Marmara depremi endişesine kapılan vatandaşlar, uzmanlara dikkat kesildi.

Birçok deprem uzmanı farklı açıklamalarda bulunurken, spekülatif haberler de sosyal medyada yayıldı.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin bir TV programında, İstanbul'daki iki ay içerisinde 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını ifade ettiği iddia edildi.

"ARTÇILARDAN BAHSETTİM"

Moriwaki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda İstanbul'da iki ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde haberler çıkmıştır. Böyle bir açıklamam yoktur. Ben yalnızca, yaşanan depremin ardından artçıların iki ay kadar sürebileceğini ifade ettim. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz."