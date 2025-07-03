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İstanbul’a geldi! Inter’in yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor

Beşiktaş, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Inter forması giyen deneyimli forveti İstanbul’a getirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İstanbul’a geldi! Inter’in yıldızı Süper Lig devine imzayı atıyor

Beşiktaş, transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Inter’den ayrılan deneyimli futbolcu Marko Arnautovic’in siyah-beyazlıların radarına girdiği konuşuluyordu.

Bu iddiaların ardından Arnautovic’in İstanbul’a gelmesi, transferin kısa sürede sonuçlanabileceği sinyalini verdi.

Kulüp yetkilileri ve teknik heyetle görüşme gerçekleştirmesi beklenen Arnautovic’in, Beşiktaş forması giymeye oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Rapid Wien teknik direktörü Peter Stöger, Avusturya Basın Ajansı’na yaptığı açıklamada, Marko Arnautovic’in Cumartesi gününden itibaren antrenman kampında yer almayacağını duyurdu.

Bu kararın ardından Arnautovic’in Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri için İstanbul’a gittiğini belirtti.

Sosyal medyada, oyuncunun havaalanında Türk bayrağı taşıyan bir bagaj arabasıyla görüntülenmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

İngiliz golcü Tammy Abraham’ın transferiyle Arnautovic konusunun kapandığı düşünülürken, Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile olan sözleşmesini feshederek Arnautovic’e yer açtı. 

Kaynak: Peter Lindenon

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