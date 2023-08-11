İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu? 11 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları.. İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları son dönemde vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Son günlerde barajlardaki su oranının %40'ların altına düşmesi vatandaşları tedirgin ediyor.

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %34.24 olduğu açıklandı.

İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşıyor.

Peki İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı ne? İşte 11 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları..

Barajların doluluk oranları

11 Ağustos 2023 Cuma günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

- Ömerli : % 67.85

- Darlık : % 49.81

- Istrancalar : % 30.51

- Elmalı : % 25.26

- Terkos : % 19.65

- Sazlıdere : % 18.34

- Alibeyköy : % 16.47

- Büyükçekmece : % 14.72

- Kazandere : % 8.27

- Pabuçdere : % 4.64