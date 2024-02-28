İstanbul’da durum vahim! Dışarı adım bile atmayın… Resmen zirveye çıktı Meteoroloji Kaynakları İstanbul’da yaşayan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Vatandaşları evden çıkmamaları için uyardı. Resmen bütün her yeri kaplamış....

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Türkiye'de zaten ciddi bir sorun olan hava kirliliği, özellikle İstanbul'da endişe verici boyutlara ulaşmış durumda.

Son meteorolojik raporlar, bu konuda ciddi bir uyarıyı gündeme getirdi.

İstanbul’da yükses nüfusun sebep olduğu bu durum, hava olaylarıyla bambaşka bir hal almaya başladı.

Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

Dışarı çıkmak sakıncalı

Hava Forum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki hava kirliliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"İstanbul'da hava kirliliği zirveye çıkmış durumda... Bu tür havalarda dışarıda spor ve yürüyüş yapmak sakıncalıdır. Azot dioksit oranı yüksek..."