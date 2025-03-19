İstanbul'da iptal olan etkinlikler 19-23 Mart 2025!

Yağmur Uçar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Yolsuzluk" ve "terör" suçlamalarıyla başlatılan soruşturmalarda, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İBB yöneticilerinin de bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, şehir genelinde 19-23 Mart tarihleri arasında "kamu düzenini korumak" ve olası provokasyonları engellemek amacıyla dört gün süreyle tüm toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladı.

İstanbullu vatandaşlar, iptal olan etkinliklerin hangileri olduğunu merak etti.

İşte 19-23 Mart İstanbul'da iptal olan etkinlikler...

İPTAL EDİLEN ETKİNLİKLER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), bu yıl 44'üncüsünü düzenleyeceği İstanbul Film Festivali'nin basın toplantısının, gazetecilere gönderdiği e-posta ile iptal edildiğini duyurdu.

İKSV gönderdiği e-postada "Bugün saat 10.00’da The Marmara Otel Taksim’de yapılması planlanan 44. İstanbul Film Festivali basın toplantısı iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Pera Müzesi'nde açılması planlanan "Samih Rifat: Çok İş Var Yapacak" ve "Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans" sergilerinin basın toplantısının iptal edildiğini Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Mehmet Özalp Birol duyurdu.

Pera Müzesi'ne gelenlere bir konuşma yapan Birol, "Gelen konuklarımızı kahvaltı vererek ve iki serginin turunu yaparak ağırlayacağız. Basın toplantısını iptal ettiğimizi bilginize sunuyoruz" dedi.

İstanbul Modern ise "'Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye' sergimizin 20 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan açılış daveti ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sergi, 21 Mart 2025 itibarıyla ziyarete açılacaktır" diyerek sergi açılışının ertelendiğini açıkladı.