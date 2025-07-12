İstanbul’da sınavsız öğrenci alan liseler ve 2025 OBP puanları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerel yerleştirme sistemi sayesinde, LGS’ye girmeyen veya sınavla lise kazanamayan öğrenciler de tercih yapabiliyor.

Öğrenciler Okul Başarı Puanı (OBP) baz alınarak sınavsız lise tercihi yapılabiliyor.

Yerel yerleştirme sürecinde, öğrencilerin OBP’si, ikametgah adresi ve devamsızlık durumu gibi kriterler dikkate alınıyor.

İstanbul’daki Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Anadolu Liseleri, OBP’ye göre öğrenci kabul eden okullar arasında yer alıyor.

Her okulun talep ettiği OBP taban puanı farklılık gösteriyor. Bu nedenle öğrenciler, tercih yaparken kendi başarı puanlarını ve okul kontenjanlarını dikkate almalı.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Öğrenciler, 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tercihlerin tamamlanmasının ardından, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN?

Liselere yerleşme sürecinde tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen veya farklı okullara geçmek isteyen öğrenciler için ilk nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Nakil sonuçları ise 8 Ağustos'ta açıklanacak.

İşte İstanbul’da sınavsız OBP puanıyla öğrenci alan liseler ve OBP taban puanları:

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER