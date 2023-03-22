İstanbul'da teravihe gidilecek en marjinal 10 cami Ramazan boyunca teravih namazını İstanbul'un farklı görkeme sahip camilerinde kılmak isteyenler için, en marjinal olanları sıraladık. İşte birbirinden ilginç ve hayran olunası İstanbul camileri...

Ramazan ayına has bir namaz olan teravih, 30 gün boyunca eda edilecek.

Teravih namazını camide cemaatle kılmanın sevabını alacak olanlar, her gün farklı bir caminin yolunu tutmak istiyor.

İstanbul'un görkemli ve ihtişamlı camileri teravih namazı kılmak amacıyla araştırılıyor.

İstanbul'daki en meşhur camiiler Ayasofya, Eyüpsultan, Sultanahmet, Çamlıca, Süleymaniye olarak bilinse de, az bilinen ama güzelliğiyle büyüleyen camiler de mevcuttur.

Gerek hikayeleri, gerekse mimarı yapılarıyla hayran bırakan İstanbul camilerini teravih için ziyaret etmek isteyenler bulunuyor.

İşte Ramazan'da teravihi kılabileceğiniz en marjinal camiler...

Yeşilvadi Camii - Ümraniye

Yeşilvadi Camii İstanbul'un Ümraniye ilçesinin Tepeüstü semtinde yer alan ve modern mimarlık üslubuna uygun tasarlanmış olan bir camidir.

Sancaklar Camii - Büyükçekmece

Klasik cami mimarisinden farklı bir forma sahip olan ve yeraltına inşa edilen Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii, ibadete açıldığı günden bugüne pek çok ödüle layık görüldü.

Şakirin Camii - Üsküdar

İç dekorasyonunu bir kadın iç mimar Zeynep Fadıllıoğlu’nun yaptığı cami, bu yönüyle ilk olma özelliğini taşıyor. Arapça “Müteşekkir” anlamına gelen Şakirin caminin üç tarafı camlarla çevrilidir ve her biri 35 metre yüksekliğinde iki minaresi bulunmaktadır.

Akbıyık Camii - Fatih

Tarihi yarımadada bulunan Akbıyık Camii, Osmanlı dönemindeki İstanbul'da tüm camilerin kulağı konumundaydı. Zamanında ezanın ilk okunduğu yer olan cami, Kabe’ye en yakın olmasıyla biliniyor.

Sanki Yedim Camii - Fatih

Nefis mücadelesini tam yirmi yıl sürdüren Hayreddin Efendi ve hanımı, canları bir şey yemek istediğinde “Sanki yedim” deyip parasını köşeye koyar ve bu camiyi yaptırır.

Mihrimah Sultan Camii - Üsküdar

Kanunu Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah için Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir.

Mihrimah Sultan’ın doğum günü olan 21 Mart’ta ay ve güneş iki cami üzerinde durarak Mihrü Mah gerçekleşir.

Arap Camii - Beyoğlu

Beyoğlu’nda Karaköy’ün beton blokları arasında sıkışık bir şekilde kalan Arap Camii dış mimarisi, sivri külahlı yüksek kare biçimli minaresi ve iç ahşap süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir yapı.

Takkeci İbrahim Ağa Camii - Topkapı

1500’lü yıllarda Topkapı’da yaşayan ve geçimini namaz takkesi örerek sağlayan Takkeci İbrahim Ağa, gördüğü bir rüya sonrası cami yaptırmıştır.

Mehmet Çavuş Camii - Kadıköy

Mehmet Çavuş adlı bir hayırseverin Kozyatağı-Kadıköy'de arsasına yaptırmış olduğu bir camidir. Cami, kübik tasarımının yanı sıra İstanbul'un en fazla eleştirilen modern camilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Medine Mescidi Camii - Ataşehir

Ataşehir’de Kayışdağı’nın kaygan zeminine uygun olarak üçgen sistemle temeli atılan Medine Mescidi Camii sıra dışı kubbesi, çift minaresi ve geometrik tarzıyla görülmeye değerdir.