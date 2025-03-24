İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar hangileri? İstanbul Valiliği 24-26 Mart 2025 trafiğe kapalı yollar

İstanbul Valiliği tarafından alınan, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak yeni haftada da bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Bu kapsamda sürücüler İstanbul’da 24-26 Mart tarihleri arasında hangi yolların kapalı olduğu konusunda araştırmalarına hız kazandırdı. İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar hangileri? İstanbul Valiliği 24 - 26 Mart 2025 tarihli trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
23- 26 MART TARİHLLERİNDE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?
İstanbul valiliği tarafından alınan tedbir kararlarının uzatılması doğrultusunda, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar kamuoyu ile paylaşıldı.
Kamuoyu ile paylaşılan ve 16 Mart Çarşamba gününe kadar trafiğe kapalı olacak yollar listesi şu şekilde listelendi:
Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi
15 Temmuz Şehitler Caddesi
Şehzadebaşı Caddesi
Vezneciler Caddesi
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Atatürk Bulvar
Sahil Kennedy Caddesi
Samatya-Sirkeci arası
Reşadiye Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar
Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar
ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?
Valilik tarafından yapılan açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak;
10.Yıl Caddesi,
Namık Kemal Caddesi,
Sahil Kennedy Caddesi
E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.