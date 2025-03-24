İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar hangileri? İstanbul Valiliği 24-26 Mart 2025 trafiğe kapalı yollar

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İstanbul Valiliği tarafından alınan, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak yeni haftada da bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Bu kapsamda sürücüler İstanbul’da 24-26 Mart tarihleri arasında hangi yolların kapalı olduğu konusunda araştırmalarına hız kazandırdı. İstanbul’da trafiğe kapalı olan yollar hangileri? İstanbul Valiliği 24 - 26 Mart 2025 tarihli trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

23- 26 MART TARİHLLERİNDE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

İstanbul valiliği tarafından alınan tedbir kararlarının uzatılması doğrultusunda, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar kamuoyu ile paylaşıldı.

Kamuoyu ile paylaşılan ve 16 Mart Çarşamba gününe kadar trafiğe kapalı olacak yollar listesi şu şekilde listelendi:

Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi

15 Temmuz Şehitler Caddesi

Şehzadebaşı Caddesi

Vezneciler Caddesi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvar

Sahil Kennedy Caddesi

Samatya-Sirkeci arası

Reşadiye Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar

Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar

ALTERNATİF YOLLAR HANGİLERİ?

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak;

10.Yıl Caddesi,

Namık Kemal Caddesi,

Sahil Kennedy Caddesi

E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.