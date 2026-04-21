24 Nisan Cuma okullar tatil mi? Tatiller birleşti mi? MEB'in kararı...

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl takvimde perşembe gününe denk geliyor.

Özellikle öğrenci ve veliler başta olmak üzere milyonlarca kişinin “tatil uzatıldı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Resmi tatilin hemen ertesi günü olan 24 Nisan Cuma’nın tatil olup olmadığı, okulların açık olup olmayacağı ve hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor.

Peki; 24 Nisan Cuma tatil mi? Tatiller birleşti mi? İşte okullarda son durum...

24 NİSAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ

23 Nisan'ın perşembe gününe denk gelmesi, 24 Nisan Cuma günü okullardaki eğitimi etkilemeyecek.

24 Nisan'da eğitim ve mesai saatleri kaldığı yerden devam edecek.