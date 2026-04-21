Konyaspor - Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanacak: İşte saati ve kanalı

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final yolunu açacak kritik mücadelede Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Tek maç eleme formatıyla oynanacak çeyrek final karşılaşması, hem saha içindeki rekabet hem de takımların mevcut kadro durumlarıyla dikkat çekiyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve izleme detayları merak konusu oldu.

Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞİFRESİZ KANALDA YAYINLANACAK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak.

Saat 20.30'da başlayacak olan dev mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, kanalın hem SD hem de HD yayın seçenekleri üzerinden izlenebilecek.