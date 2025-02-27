İstanbul'da ücretsiz iftar sofraları seçildi! Herkes davetli: Buralarda kurulacak...

Yağmur Uçar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kuracak.

Ülke çapındaki Vakıflar Bölge Müdürlükleri ile bağlı illerde; şehirlerin merkezi konumunda, ulaşımı kolay, birçoğu büyük camilerin avlularında olmak üzere binlerce vatandaş Vakıflar Genel Müdürlüğü iftar sofralarında buluşacak.

Türkiye’nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak.

81 İLDE İFTAR SOFRASI

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlükleri’ne bağlı 81 ilde yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenlenecek. İftar sofraları, Ramazan’ın 29 günü hizmet verecek.

İSTANBUL VE ANKARA'DA

Bu çerçevede Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti, İstanbul’da Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar, Kartal’da, İzmir’de ise Gaziemir Bizim Bahçe kır düğün salonu, Bayraklı şehir hastanesi Acil Servis bahçesi, Konak Hisar Camii avlusu, Deprem Bölgesinde ise Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı olmak üzere 81 ilde belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak.

Tüm Bölge halkının davetli olduğu sofraların yer bilgileri Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal Medya hesaplarından duyurulacak.