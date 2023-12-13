İstanbul'da yeni ücret: Tıkanıklık fiyatlandırması nedir, ne kadar? İstanbul'da uygulanacak olan "tıkanıklık fiyatlandırması", Eminönü'nde başlamak üzere gündeme geldi. Vatandaşlar, uygulamaya dair detayları merak ediyor. Ödemenin ortaya çıkması ile birlikte bakın neler hedefleniyor.

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Megakent İstanbul'da nüfus her geçen gün artıyor...

16 milyona dayanan İstanbullu sayısı ile birlikte her sokak dolup taşıyor.

İstanbul'un caddeleri kadar trafiği de kilit hale geldi. Bu noktada çeşitli çözümler üretiliyor.

Milliyet'in haberine göre, İstanbul’un bir türlü çare bulunamayan trafik sorununun üzerinde durulan bir toplantı yapıldı. Toplantıda, insan ve çevre odaklı yapılan, İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın (SKUP) tanıtımı yapıldı.

Gündemdeki uygulama ise "tıkanıklık fiyatlandırması" oldu.

Başta Eminönü'nde uygulanması beklenen tıkanıklık fiyatlandırması, kalabalık ilçelere girişlerin ücretlendirilmesini kapsıyor.

Bu noktada, "Eminönü'ne giriş ücretli mi", "Tıkanıklık fiyatlandırması nedir" gibi sorular merak konusu oldu.

İşte detaylar...

Tıkanıklık fiyatlandırması nedir

Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek.

Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak.

SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.

Uygulamanın bölgedeki karayolu trafiğinde azaltıcı bir etki yaratacağı; bunun da taşıt girişlerinde yaklaşık %15-%40’lık azalma sağlayacağı öngörülüyor.

Ücretlerin tutarı ise henüz netleşmedi.