İstanbullu vatandaşlara müjde: Hem emekliye, hem 65 yaş üstüne 1 TL oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşların belediyeye ait spor tesislerinden 1 TL karşılığında faydalanmasını sağlıyor.
Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulama, İstanbul genelindeki 71 spor tesisinde geçerli olacak.
Uygulama, aktif ve sağlıklı bir yaşamı desteklemek isteyen emekli ve yaşlı vatandaşlara yönelik.
Peki, bu fırsattan nasıl yararlanılabilir? Kayıt işlemleri nasıl yapılacak ve hangi tesislerde geçerli? İşte detaylar...
EMEKLİ VE 65 YAŞ ÜSTÜNE 1 TL
Spor İstanbul tesislerinde, emekli ve 65 yaş üstü bireyler her gün 06:30-15:30 saatleri arasında sadece 1 TL ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecekler.
Ayrıca, yüzme hizmeti almak isteyenler için 12 kontörlük paket 12 TL, fitness için ise 18 kontörlük paket 18 TL’ye satılacak.
NASIL KAYIT YAPILIR?
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgelerini alarak, https://online.spor.istanbul web adresi üzerinden kolayca üyelik oluşturabilecekler.
60 yaş ve üzeri bireyler ise, herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan doğrudan Spor İstanbul tesislerine giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler.
Üyelik işlemleri tamamlandığında, tekrar ek bir belge getirilmesine gerek kalmadan yüzme ve fitness gibi hizmetlerden faydalanılabilecek.
HANGİ TESİSLERDE GEÇERLİ?
Fıtness Hizmeti Sunan İbb Tesisleri
75. Yıl Yüzme Havuzu
Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi
Avcılar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Beylikdüzü Beykent Spor Eğitim Merkezi
Beyoğlu Spor Tesisi
Büyükçekmece Mimaroba Spor Eğitim Merkezi
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi
Güngören Spor Eğitim Merkezi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Haliç Su Sporları Merkezi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
Kartal Yakacık Spor Eğitim Merkezi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Mehdi Sancak Spor Tesisi
Metin Oktay Spor Tesisi
Otogar Spor Eğitim Merkezi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi
Sultanbeyli 100, Yıl Spor Kompleksi
Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi
Şile Spor Kompleksi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Yüzme Hizmeti Sunan İbb Tesisleri
75. Yıl Yüzme Havuzu
Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi
Avcılar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Şile Spor Kompleksi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi