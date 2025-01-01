İstanbullu vatandaşlara müjde: Hem emekliye, hem 65 yaş üstüne 1 TL oldu

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, emekli ve 65 yaş üstü vatandaşların belediyeye ait spor tesislerinden 1 TL karşılığında faydalanmasını sağlıyor.

Hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulama, İstanbul genelindeki 71 spor tesisinde geçerli olacak.

Uygulama, aktif ve sağlıklı bir yaşamı desteklemek isteyen emekli ve yaşlı vatandaşlara yönelik.

Peki, bu fırsattan nasıl yararlanılabilir? Kayıt işlemleri nasıl yapılacak ve hangi tesislerde geçerli? İşte detaylar...

EMEKLİ VE 65 YAŞ ÜSTÜNE 1 TL

Spor İstanbul tesislerinde, emekli ve 65 yaş üstü bireyler her gün 06:30-15:30 saatleri arasında sadece 1 TL ödeyerek yüzme ve fitness hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Ayrıca, yüzme hizmeti almak isteyenler için 12 kontörlük paket 12 TL, fitness için ise 18 kontörlük paket 18 TL’ye satılacak.

NASIL KAYIT YAPILIR?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgelerini alarak, https://online.spor.istanbul web adresi üzerinden kolayca üyelik oluşturabilecekler.

60 yaş ve üzeri bireyler ise, herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan doğrudan Spor İstanbul tesislerine giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Üyelik işlemleri tamamlandığında, tekrar ek bir belge getirilmesine gerek kalmadan yüzme ve fitness gibi hizmetlerden faydalanılabilecek.

HANGİ TESİSLERDE GEÇERLİ?

Fıtness Hizmeti Sunan İbb Tesisleri

75. Yıl Yüzme Havuzu

Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi

Avcılar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Beylikdüzü Beykent Spor Eğitim Merkezi

Beyoğlu Spor Tesisi

Büyükçekmece Mimaroba Spor Eğitim Merkezi

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Fatih Spor Kompleksi

Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi

Güngören Spor Eğitim Merkezi

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Haliç Su Sporları Merkezi

Halkalı Yüzme Havuzu

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Kartal Atalar Spor Eğitim Merkezi

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

Kartal Yakacık Spor Eğitim Merkezi

Maltepe Sahil Spor Tesisi

Mehdi Sancak Spor Tesisi

Metin Oktay Spor Tesisi

Otogar Spor Eğitim Merkezi

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Sefaköy Yüzme Havuzu

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi

Sultanbeyli 100, Yıl Spor Kompleksi

Sultanbeyli Mehmet Akif Spor Eğitim Merkezi

Şile Spor Kompleksi

Taha Akgül Spor Kompleksi

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

Yeşilpınar Yüzme Havuzu

Yüzme Hizmeti Sunan İbb Tesisleri

75. Yıl Yüzme Havuzu

Arnavutköy (Boğazköy) Spor Tesisi

Avcılar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Beyoğlu Yüzme Havuzu

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Fatih Spor Kompleksi

Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Sefaköy Yüzme Havuzu

Şile Spor Kompleksi

Taha Akgül Spor Kompleksi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

Yenidoğan Yüzme Havuzu

Yeşilpınar Yüzme Havuzu

Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi