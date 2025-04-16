İstanbul’un en pahalı caddesi belli oldu: Ne İstiklal, ne de Bağdat…

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İstanbul’un alışveriş kalbinin attığı cadde ve bölgeleri kapsayan "İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu" tamamlandı.

Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı üçgeninde yapılan analiz, hem doluluk oranları hem de kiralardaki artışla dikkat çekti.

Rapora göre bu prestijli caddelerdeki doluluk oranları 2024 yılında da yüksekliğini korurken, perakende markalarının ve yatırımcıların ilgisi hız kesmeden sürdü.

İstanbul’un en pahalı caddesi bakın neresi oldu.

İSTANBUL’UN EN PAHALI CADDESİ

Son yayımlanan “İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu”na göre, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi Caddesi, metrekare başına 250 dolarlık kira bedeliyle bir kez daha listenin başında yer aldı.

Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi şehirlerin önde gelen cadde ve sokaklarını geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

Zirve yarışında onu takip edenlerse metrekarede 220 dolarla İstiklal Caddesi ve 150 dolarla Bağdat Caddesi oldu.

BOŞ MAĞAZALARDA GERİLEME

Kentsel dönüşümle kapalı kalan dükkanların %24’ü ve boş mağazaların %34’ü yıl içinde yeniden kiralandı.

Yeni kiralama işlemlerinin önemli bir kısmını yeni markalar oluşturdu. İstiklal ve Nişantaşı’nda kiralama sayısı düşse de Bağdat Caddesi'nde bu sayı artış gösterdi.

YABANCI MARKALARIN GÖZDESİ: BAĞDAT CADDESİ

Yüzde 21 ile en çok yabancı markaya ev sahipliği yapan cadde yine Bağdat Caddesi oldu. Onu %17 ile Nişantaşı, %15 ile İstiklal Caddesi izledi.

Nişantaşı ise lüks restoranları, kafeleri ve yüksek segment modaya ev sahipliği yapmaya devam etti.

ZİYARETÇİ SAYILARI: ZİRVE İSTİKLAL’DE

2024’te İstiklal Caddesi’ni yıllık 90,1 milyon kişi ziyaret etti. Bu sayı, caddenin kültürel ve sanatsal etkinliklerle canlılığını sürdürdüğünü gösteriyor. Hafta sonu trafiği %7 artışla 313 bin 500’e kadar çıktı.

Nişantaşı da artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekerken, Bağdat Caddesi düşüş yaşadı. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle bu bölgede haftalık ziyaretçi sayısı %40'a varan oranla geriledi. Caddeyi yıl boyunca 31,4 milyon kişi ziyaret etti.