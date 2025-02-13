İstanbul’un en pahalı semtleri belli oldu! Kiralar dudak uçuklatıyor

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İstanbul’da kiralık ev fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekerken bir emlak sitesi tarafından yapılan çalışma sonucunda pahalılıkta zirveye yerleşen semtler belli oldu.

Emlak ilan platformu internet üzerinden verilen ev ilanlara göre İstanbul'un en pahalı semtlerini sıralayan çalışma sonucunda kiraların geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı görüldü.

NTV’de yer alan habere göre, kent genelinde 100 metrekarelik evlerin kira fiyatları karşılaştırılarak oluşturulan listede en pahalı semt bakın neresi oldu. İşte, İstanbul’un en pahalı semtleri…

İSTANBUL’UN EN PAHALI SEMTLERİ

Kira fiyatları göz önünde bulundurularak yapılan çalışma sonucunda kent genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama fiyatı 26 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı. İşte, en pahalı semtler sıralaması:

1-BEBEK- BEŞİKTAŞ: 75 BİN 500 TL

2- NİSPETİYE- BEŞİKTAŞ: 69 BİN TL

3- ÖMERLİ- ÇEKMEKÖY: 67 BİN 900 TL

4- SIRAPINAR- ÇEKMEKÖY: 67 BİN 600 TL

5- CADDEBOSTAN- KADIKÖY: 67 BİN TL

6- USKUMRUKÖY- SARIYER: 64 BİN 900 TL

7- ŞAHKULU- BEYOĞLU: 64 BİN 500 TL

8- KURUÇEŞME- BEŞİKTAŞ: 64 BİN 300 TL

9- AYAZAĞA- SARIYER: 63 BİN 200 TL

10- LEVENT- BEŞİKTAŞ: 62 BİN TL