İşte anne sütünü coşturan yöntem

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Anne sütü, bebeklerin sağlıklı gelişiminde kritik bir rol oynar.

Doğal, besleyici ve her açıdan faydalı olan anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekten zihinsel gelişimine kadar birçok alanda önemli etkilere sahip.

Bazı anneler, yeterli anne sütü üretmekte zorluk yaşayabilirler. Ancak, süt üretimini artırmak için bazı doğal yöntemler vardır.

İşte anne sütünü artıran o karışım:

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN TARİF

Malzemeler:

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuru dut

Dilimlenmiş kuru incir

Bir miktar su

Yapılışı:

Tüm kuru meyveleri bir tencereye alın ve üzerine bir miktar su ekleyin. Karışımı kaynatın ve ardından 10-15 dakika demlemeye bırakın. Demlendikten sonra, suyu süzüp rahatça içebilirsiniz.

Düzenli olarak tüketildiğinde, bu doğal karışım anne sütünün üretiminin artmasına yardımcı olacak.