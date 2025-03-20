İsveç’te nakit para tarihe karışıyor! İşte nedeni

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Günümüzde nakit para kullanımı hızla azalırken, İsveç bu dönüşümde öncü ülkelerden biri haline geldi.

QR kodlar, IBAN transferleri ve temassız ödemeler, ülkede günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında.

Ancak, bu nakit tamamen yok oldu anlamına gelmiyor. Kırsal bölgelerde ve bazı küçük işletmelerde hala nakit ödeme kabul ediliyor.

Yine de İsveç, dünyada en hızlı nakitsiz topluma dönüşen ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu dönüşümün arkasında bakin hangi sebepler yatıyor.

İSVEÇ’TE NAKİT PARA KULLANILMAMASININ SEBEBİ

İsveç’in en popüler ödeme yöntemlerinden biri “Swish”. Ülkenin önde gelen bankalarının ortaklaşa geliştirdiği bu mobil uygulama, bireyler ve işletmeler arasında saniyeler içinde para transferi yapmayı sağlıyor.

Nakit taşımaya gerek kalmadan alışveriş yapılabiliyor veya faturalar ödenebiliyor.

Güvenlik kaygısı yok

İsveç’te insanların dijital bankacılık sistemlerine duyduğu güven oldukça yüksek. Toplumsal güvenlik seviyesi de birçok ülkeye kıyasla daha ileri olduğu için, dolandırıcılık veya hırsızlık endişesi duymadan dijital ödeme yöntemleri benimsenmiş durumda.

İsveç hükümeti, nakitsiz ödeme sistemlerini teşvik ederek vergi kaçakçılığı ve yasa dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele ediyor. Dijital ödemeler sayesinde tüm işlemler şeffaf bir şekilde kayıt altına alınıyor ve vergi denetimleri daha kolay yapılıyor.

Çevre dostu bir adım

Nakit kullanımının azalması, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli. Kâğıt ve madeni para üretiminin doğaya olan etkisi göz önüne alındığında, dijital ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi çevre dostu bir politika olarak öne çıkıyor.