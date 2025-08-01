İş yeri ve apartman altındaki mescitlerde Cuma namazı kılınabilir mi ?

Özel mescitlerde cuma namazının kılınması ve kabul olunması için bazı şartlar vardır. Girmek isteyen her Müslüman'a açık olmak kaydı ile iş yeri ve apartmanların namaz için ayrılan bölümlerinde cuma namazı kılınabilir.

Cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi?

Diyanet İşleri Fetva Kurulu'nun verdiği bilgilere göre cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 274). Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte, daha çok cemaatin katılımını sağlamak amacıyla biraz geciktirilmesinde sakınca yoktur.

Buna göre, cemaatin durumu veya mesai saatleri dikkate alınarak cuma namazının, cemaatin daha çok iştirak edebileceği saatte kıldırılması caizdir, hatta bunun daha uygun olacağı söylenebilir.