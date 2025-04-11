İtalyan moda devi, ezeli rakibini satın aldı; İki ünlü marka birleşiyor...

Yağmur Uçar

İtalyan moda dünyasında önemli bir gelişme yaşandı.

Ünlü moda markası Prada, uzun süredir satışı konuşulan Versace’yi satın aldı.

Prada, Versace’yi 1 milyar 375 milyon dolara satın alarak, moda dünyasında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Bu satın alma, Capri Holdings’in 2018 yılında Versace için ödediği yaklaşık 2,15 milyar dolarlık bedelin altında bir rakamla gerçekleşti.

İKİ DEV BİRLEŞTİ

O dönemde Capri Holdings, Versace’yi markanın kurucusu Gianni Versace’nin ailesi ve özel sermaye şirketi Blackstone’dan devralmıştı.

Prada Yönetim Kurulu Başkanı Patrizio Bertelli, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, Versace’nin mirasını ve estetiğini kutlayarak sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bertelli, “Versace’ye yıllardır süregelen yatırımlarla güçlendirilmiş bir platform sağlayacağız” ifadelerini kullandı.