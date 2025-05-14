İtalyan şef sırrını verdi: Evde yapılan makarnanın lezzeti tavan yapıyor

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Dünyaca ünlü İtalyan şef Marco Bellini, evde yapılan makarnaların restoran kalitesine ulaşmasını sağlayacak sırrını açıkladı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tarif, kısa sürede binlerce kişi tarafından denendi ve beğeni topladı.

Şef Bellini’ye göre mükemmel makarnanın anahtarı, doğru pişirme süresinden çok, sosun hazırlanışında yatıyor.

"Birçok kişi makarnayı haşlayıp hazır sosla geçiştiriyor. Oysa makarnayı lezzetli kılan, sosun makarnayla bütünleşmesi" diyen Bellini, özellikle sosun son birkaç dakikasında makarnanın içine eklenerek birlikte pişirilmesinin önemine dikkat çekti.

Makarna Suyunu Atmayın!

İtalyan şefin en çok dikkat çektiği nokta ise çoğu kişinin göz ardı ettiği bir detay: makarna suyu.

"Süzdüğünüz suyu atmayın" diyen Bellini, bu nişastalı suyun, sosun kıvamını ayarlamak ve makarnaya daha yoğun bir tat katmak için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Bellini'nin bu küçük ama etkili sırları sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar tarifin “gerçekten fark yarattığını” belirtiyor.