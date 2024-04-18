İzmir'de büyük elektrik kesintisi: Saatlerce gelmeyecek! 18 Nisan İzmir elektrik kesinti listesi GDZ elektrik, İzmir’in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar, hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını araştırmaya başladı. İşte 18 Nisan İzmir elektrik kesinti listesi…

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Vatandaşlar, İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve GEDİZ elektrik kesintisi hakkında bilgi arayışına girdi.

GDZ Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan 2024 Perşembe günü İzmir'in belirli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.

Bu nedenle, İzmir'de yaşayanlar, özellikle Buca, Karabağlar, Bornova ve Karşıyaka gibi çoğu ilçenin farklı bölgelerini etkileyecek olan bu elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapıyor.

Elektrik kesintilerinin olası mağduriyetini önlemek isteyen vatandaşlar, "İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek?" ve "İzmir'e elektrik ne zaman gelecek?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

İşte 18 Nisan İzmir elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler

İzmir ilçelerinde yaşanan elektrik kesintilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA