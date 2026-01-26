Jandarma subay-astsubay alımı 2026: Başvuru ekranı açıldı! İşte kadın-erkek şartları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Subay olmak isteyen ve ilanları yakından takip edenlere müjde...

Beklenen personel alımı ilanı yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadınlardan oluşmak üzere 3 bin 395 astsubay temin edilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarında 180'i erkek, 20'si kadın olmak üzere 200 astsubayın istihdamı yapılacak.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 33'ü erkek, 7'si kadın olmak üzere 40 sözleşmeli subay temin edilecek ve genel toplamda 3 bin 635 sözleşmeli subay ve astsubay alımı gerçekleşecek.

Peki; başvurular başladı mı? Nasıl başvuru yapılır? Detaylar ve şartlar...

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU 2026

Başvurular bugünden itibaren, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr", "www.sg.gov.tr" "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" ve "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Vatandaşlık ve Eğitim: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak ya da başvuru tarihine kadar mezuniyet aşamasında bulunmak.

Yaş Sınırı: 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans mezunları için 27 yaşını (27 yaşından gün almamış olmak), lisansüstü eğitimini tamamlamış adaylar için ise 32 yaşını doldurmamış olmak.

Adli Sicil ve Arşiv: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, askeri okullardan veya emniyet teşkilatına bağlı kurumlardan herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması.

Sağlık Durumu: TSK, J.Gn.K. ve S.G.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sağlık raporuna sahip olmak ve görev yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak “2026 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu” ve “2026 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.